Sara Sampaio e Raymond Nicholson estão numa relação

07/11/2023 10:59:00 ATelevisao 1 min.

Os rumores eram muitos, mas as dúvidas acabaram! Sara Sampaio e Raymond Nicholson estão mesmo numa relação e já escondem o amor. Sara Sampaio e o filho de Jack Nicholson surgiram no concerto dos Guns N’ Roses no Hollywood Bowl, na passada quinta-feira, de mãos dadas. A imprensa nacional e internacional dá conta que o casal namora em segredo há alguns meses, mas optaram pela descrição. Porém, no concerto não se preocuparam com a presença de fotógrafos no local. De recordar que Sara Sampaio terminou a relação com Zac Frognowski no início de 2023.