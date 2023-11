Sara Correia: “Estava a cantar e via na cara das pessoas: ‘Ah, a sério que é esta rapariga que canta o Quero É Viver?’”

“Cantei muito à conta do ‘Quero É Viver’. Era a forma de as pessoas associarem a voz à cara”.

Sara Correia: “Quando dizemos um ‘não’ no ‘The Voice’, há quem corra atrás e quem desista. Damos sempre o exemplo da Bárbara Tinoco” Sara Correia: “Vivo em Chelas há 30 anos e nunca ouvi tiros. Não há roubos assim, não é a loucura que as pessoas pensam”

Posto Emissor #168: BLITZ convida Sara Correia. Da liberdade do novo álbum às memórias das casas de fado Ao Vivo na Redação. Sara Correia: “A canção ‘Chelas’ é uma homenagem a todas as pessoas que me viram crescer no bairro” headtopics.com

Sara Correia: 'Nunca tive medo de ser ou não aceite'Pegou no fado - com 'respeito' - e rasgou-lhe as vestes para lhe dar uma roupagem pop, mas triste, como a tradição. Sara Correia, Em 40 Minutos, fala do bairro, onde começou a cantar... mas também a jogar. Consulte Mais informação ⮕

Prémios imobiliário SIC/Expresso: Conheça os melhores projetos do anoNa 5ª edição dos prémios de imobiliário SIC/Expresso, foram apresentadas 54 candidaturas de obras terminadas em 2022, distribuídas pelo continente e ilha da Madeira Consulte Mais informação ⮕

Sara Correia: “Quando dizemos um ‘não’ no ‘The Voice’, há quem corra atrás e quem desista. Damos sempre o exemplo da Bárbara Tinoco”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Mãe foge com bebé que estava ao abrigo da proteção de menores no Hospital de FaroMulher tinha apenas autoriza&231;&227;o para visitar a filha. Hospital abriu um inqu&233;rito. Consulte Mais informação ⮕

O julgamento de SaraO maior crime desta tragédia é a falta de sensibilidade dos arguidos. Consulte Mais informação ⮕

Morte de Sara Carreira: 'Em processos criminais, a falta de memória é muitas vezes conveniente'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕