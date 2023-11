SAP e Novobanco criam na Índia app que mede pegada de CO2

“Esta vai ser uma aplicação fornecida pelo banco que os utilizadores finais vão poder descarregar e instalar a partir da Play Store”, explica Uma Anbazhagan, arquiteta deda SAP Labs India, referindo-se à loja de aplicações do sistema operativo móvel Android.

“Tendo em conta que os movimentos de dinheiro e pagamentos podem dar uma boa indicação da pegada carbónica de um indivíduo,ao analisar e usar as transações da conta bancária e os comportamentos de despesa numa forma transparente e com significância”, acrescenta a mesma nota.

Depois do polo alemão, onde tem sede, a SAP Labs India é o segundo maior centro de inovação da SAP em todo o mundo. quase 14 milhões. Os responsáveis da tecnológica acreditam que a presença da SAP ajuda a dinamizar a cidade a dar oportunidades de emprego e formação aos indianos. A somar a isso, a SAP India, no seu todo, é também a unidade de maior crescimento da empresa alemã, numa altura em que a economia indiana é já a quinta maior do planeta.

:

PUBLICO: Orçamento de CO2 para evitar uma Terra 1,5 graus mais quente acaba em 2030Humanidade só pode emitir mais 250 gigatoneladas de dióxido de carbono para ter 50% de hipóteses de evitar uma Terra 1,5 graus mais quente. Ao ritmo actual, orçamento gasta-se em 2030, diz estudo.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Numa crise de resultados, Benfica vai entrar num ciclo de jogos decisivos com quatro baixasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Azar era não haver o Geny de Pote numa lâmpada (a crónica do Boavista-Sporting)Falhou o que não costuma falhar, acertou no poste, não desistiu, decidiu de calcanhar: Pedro Gonçalves não tem espaço entre tanta qualidade na Seleção mas não deixa de ser um Geny à sua maneira (0-2).

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

PUBLICO: A primeira mulher a treinar numa selecção masculina sonha em chegar à ChampionsTreinadora da Federação Portuguesa de Futebol integra uma estratégia para valorizar e dar maior experiência às técnicas do futebol feminino e unir e valorizar todas as selecções.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: México: 8000 migrantes seguem numa caravana com destino aos EUASustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Lar de idosos no Porto encerrado por suspeitas de maus-tratosProcesso teve origem numa den&250;ncia apresentada pela filha de um utente.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »