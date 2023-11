Santos Silva não comenta declarações do Presidente da República

O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Santos Silva, recusou comentar as declarações do Presidente da República sobre o chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal. O ministro afirmou que o Estado tem uma hierarquia e que não irá comentar as palavras do Presidente. A Associação Nacional de Farmácias já apresentou suas propostas aos grupos parlamentares de PS, PSD, Chega e PCP. O jogo entre UD Leiria e Marítimo terminou com a vitória da equipa da casa por 4-3.

CMJORNAL: Manifestantes confrontam Presidente da República sobre declarações polémicas sobre a PalestinaO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi confrontado por manifestantes em frente ao Palácio de Belém após declarações polémicas sobre a Palestina. Manifestantes criticaram o presidente por falar demais e defender um estado palestiniano.

EXPRESSO: Presidente da República critica Israel na questão dos colonatos ilegais e da morte de civisUma hora depois da conversa pública com o embaixador palestiniano, o Presidente da República voltou atrás para criticar Israel na questão dos colonatos ilegais e da morte de civis e dizer que o ataque terroristas do Hamas serviu de “pretexto” à reação israelita.

