Santa Clara ameaça transferir jogos para o continente caso não haja acordo com o Governo dos Açores

O Santa Clara revelou esta segunda-feira que está à espera de resposta do Governo dos Açores para a concessão do Estádio de São Miguel, alertando que poderá ter de deslocar os jogos da equipa profissional para o continente.

“Esperamos que a curto prazo possam estar já terminadas essas negociações. Entendemos que é essa a melhor solução, em que há uma concessão com uma responsabilização depois ao clube na gestão da própria infraestrutura e com retorno para a região”, afirmou a secretária regional.

“Sublinhou Sofia Ribeiro que espera ver este dossier resolvido a breve trecho. A SAD também. Até porque a consequência terá impactos significativos, comA SAD do Santa Clara, liderada por Klauss Câmara e que tem Bruno Vicintin como acionista maioritário, afirma que o investimento no recinto desportivo “pode, deve e terá de ser feito também pelo Governo Regional”.

