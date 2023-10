Santa Casa da Misericórdia no debate do Orçamento com a garantia do Governo de que a instituição vai ter equilíbrio em 2024

Ana Mendes Godinho foi ouvida no Parlamento a propósito da proposta do orçamento da segurança social para 2024, que acompanha a proposta de Orçamento do Estado. Mas logo na primeira ronda de perguntas a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) foi um dos temas que chegou à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Pela voz de Nuno Carvalho, do PSD, e, mais tarde, retomado pelo deputado André Ventura, do Chega.

“Alguém está a mentir”, atirou o deputado social-democrata, que pretendeu saber se, dada a situação que tem sido referida da SCML, as verbas que constam desta entidade no Orçamento do Estado estão garantidas. Nomeadamente se face à auditoria que está a decorrer, “a receita é estável ou pode haver uma surpresa face à avaliação às contas de SCML que possa vir a perturbar a receita ou o trabalho da SCML”.

Em novembro, o Governo espera que esteja concluída a auditoria às contas da SCML. “A minha missão é garantir que a missão da SCML é cumprida”, recordando que quando foi aoprecisamente sobre a situação da Santa Casa partilhou com os deputados o despacho sobre a revisão da internacionalização da instituição. “A auditoria dará informação global”, disse Ana Mendes Godinho. headtopics.com

Dos milhões do jogo aos prejuízos na saúde e negócios internacionais. O que está a abalar as finanças da Santa Casa Sobre o orçamento para 2024, “apresenta equilíbrio para 2024”. Foi isso que a mesa apresentou. Um orçamento equilibrado para 2024, garantiu Ana Mendes Godinho.

Mas concluiu: “Reitero o que já disse de que a minha preocupação foi dar instruções para garantir a sustentabilidade e a missão da Santa Casa. Naturalmente não sou provedora, temos de separar as funções de quem gere e dá instruções claras, o que sempre fiz e continuarei a fazer”. Uma resposta a André Ventura que quis saber porque foram aumentadas as despesas com órgãos sociais da Santa Casa. headtopics.com

