Sandrina Pratas revela convites da TVI e do canal Panda

Foi em conversa com a revista Maria que Sandrina Pratas confessou que após a sua participação no 'reality show' recebeu um convite para o canal Panda, contudo, acabou por recusar. Ao que tudo aponta, a TVI também convidou Sandrina para ser comentadora do Big Brother, mas a figura pública também recusou. 'Recebo umas 200 mensagens por dia a pedirem-me para fazer vídeos e para ir mais à televisão.

Convidaram-me para ser comentadora do Big Brother e não aceitei, porque não conseguia ir para Lisboa duas a três vezes por semana com a bebé', começou por revelar. 'Também não aceitei trabalhar no Canal Panda quando saí do programa. Foi na altura em que a Xana Toc Toc esteve doente. Era para ir fazer um programa para crianças', acrescentou. 'Adorava fazer uma revista, mas para isso tinha de estar em Lisboa.

