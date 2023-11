Sandra Tavares da Silva: “O Governo não tem ajudado muito [o setor do vinho], falta apoio na comunicação da imagem de Portugal lá fora”

Começou a pisar uvas muito cedo, ajudava o avô na vindima. Da janela do quarto via a adega da família. “Adorava passar o dia com as mãos na terra, com os animais e na vinha.” O pai passava longas temporadas longe de casa. “Era duro.” A mãe, suíça, trabalhava como intérprete para empresas internacionais mas deixou tudo para cuidar das três filhas.

Depois da Revolução, o país estava a ferro e fogo - com sucessivas ocupações, confrontos nas ruas, ataques a sedes partidárias - para proteger a quinta da família, o pai montou um “acampamento de fuzileiros”.

A Sandra era uma criança “tímida, calada” e com complexos com a altura. Em adolescente, jogou na Seleção Nacional de voleibol e com 17 anos começou uma carreira como modelo. “OSempre soube que não ia viver da moda e que “aos 25 anos já seria velha para ser modelo”. Enquanto desfilava na ModaLisboa estudava agronomia e depois da licenciatura foi para Itália tirar um mestrado em Enologia.

