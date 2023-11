Sandra Tavares da Silva: “Depois do 25 de Abril o meu pai montou um acampamento de fuzileiros na quinta. Roubaram-nos e mataram cavalos”

O pai passava longas temporadas longe de casa. “Era duro.” A mãe, suíça, trabalhava como intérprete para empresas internacionais mas deixou tudo para cuidar das três filhas. Depois da Revolução, o país estava a ferro e fogo - com sucessivas ocupações, confrontos nas ruas, ataques a sedes partidárias - para proteger a quinta da família, o pai montou um “acampamento de fuzileiros”.

Uma das grandes desilusões foi não ter ficado com a quinta do avô. “Chorei durante meses”, conta. Hoje é proprietária da Quinta da Chocapalha e de outras 3 propriedades ondeSandra Tavares da Silva é a mais recente convidada do podcast “Geração 70”. Já foi considerada pelo Financial Times uma das “melhores enólogas do mundo”. Foi modelo e jogadora profissional de voleibol.

David Fonseca: “Ganhei muito dinheiro com o 1º disco. Tornei-me uma vedeta nacional, mas continuava em casa dos meus pais” Isabel Abreu: “Politicamente estou na luta. Adoro a Mariana Mortágua, mas desiludiu-me o apoio ao governo PS”

Sérgio Sousa Pinto: “As famílias que se habituem a ver os filhos saírem do país. Fogem da maldição que parece que se abateu sobre Portugal” Pêpê Rapazote: “A meritocracia não existe em Portugal e não existem políticos com experiência do mundo real. Tudo isto tem de mudar”

:

ATELEVISAO: Sónia Tavares partilha registo único junto de Sara Correia: 'O aeroporto é pequeno demais para nós du ...'É o destino!', afirmou Sónia Tavares.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Condutor abandona carro na estrada depois de sofrer despiste no viaduto Eduardo Pacheco em LisboaNo local esteve o Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Três semanas depois, Governo revela aumento de 17 milhões para a FCTAumento de 2,5% no orçamento atribuído à Fundação para a Ciência e a Tecnologia representa um crescimento inferior ao do ano passado. Governo aposta no reforço da ligação a Espanha na ciência.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

ECO_PT: PSD quer ouvir Costa Silva sobre venda da EfacecO PSD vai requerer a presença urgente do ministro da Economia, António Costa Silva, no parlamento para prestar esclarecimentos sobre o processo de venda da Efacec ao fundo alemão Mutares.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Wall Street fecha em alta depois da Fed ter anunciado nova pausa na subida das taxasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Santos Silva admite que a Lei do Mar possa ser melhorada a favor das ilhasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »