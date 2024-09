San Sebastián 2024: 'Tardes de Soledad', de Albert Serra, marca história

San Sebastián 2024 foi de bom nível e ficará para a história como o festival de “Tardes de Soledad”, de Albert Serra Um olhar transversal sobre a 72ª edição do festival basco, de François Ozon a Kiyoshi Kurosawa, ao veterano Mike Leigh. Mas nada se equiparou ao fulgurante “Tardes de Soledad”, o monumental filme da tauromaquia de todos os tempos

“Há uma frase que se ouve neste filme e que para mim o resume”, contou também Serra em entrevista: “A vida não vale nada. Ou seja, a conservação da vida, só por si, para nada serve, há que utilizá-la para fazer algo que lhe dê valor. A vida, só por si, nunca é um fim em si mesma. Esta ideia absorveu-me, atormentou-me. Está muito ligada ao mundo dos touros.

Os trunfos de popularidade do festival não acabaram aqui. Ajudou, claro, a visita de Johnny Depp ao País Basco, onde mostrou em estreia mundial a sua nova investida na realização. Filme biográfico sobre três dias da vida do pintor italiano Modigliani, “Modi — Three Days on the Wing of Madness” é uma daquelas trapalhadas sem tino que só queremos ver porque foi Depp que a fez, nesta sua aura atual, que é de estrela cadente.

Uma história de cogumelos venenosos no início abre o filme a toxicidades maiores. Michelle foi prostituta no passado, profissão que sempre respeitou com a maior honradez. Mas o relacionamento dos seus familiares com essa 'herança' é tenso e ambíguo.

É óbvio que o combate pela sobrevivência de Shelley – assim se chama a personagem de Pamela Anderson – também se desenrola contra a objetificação feminina que a atriz representou na TV americana dos anos 80 e 90. E ela está bem secundada por Dave Bautista ou Jamie Lee Curtis.

San Sebastián Festival De Cinema Albert Serra Tardes De Soledad Tauromaquia

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

'On Falling': é em San Sebastián que começa a conquista de Laura Carreira e Joana Santos?É a primeira longa metragem da realizadora e é a mudança que a atriz procurava. Ambas estiveram no festival de San Sebastián para mostrar 'On Falling', notável retrato de uma desumanização quotidiana.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

'Pedro forever': San Sebastián aclama Almodóvar, o 'pirata' que, sem o cinema, teria 'caído em desgraça'Com um Leão de Ouro ganho em Veneza, o cineasta espanhol viajou com a glória do novo 'The Room Next Door' até San Sebastián. Aplaudido, estimado, adorado, lado a lado com Tilda Swinton.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Nas tardes da Antena 1, Nuno Rodrigues junta-se a José Carlos TrindadeJosé Carlos Trindade continua ao leme da Antena 1 a partir das 16h, agora com um co-piloto: Nuno Rodrigues, para contar a atualidade do país e do mundo.

Fonte: antena1rtp - 🏆 22. / 51 Consulte Mais informação »

Nas tardes da Antena 1, Nuno Rodrigues junta-se a José Carlos TrindadeJosé Carlos Trindade continua ao leme da Antena 1 a partir das 16h, agora com um co-piloto: Nuno Rodrigues, para contar a atualidade do país e do mundo.

Fonte: antena1rtp - 🏆 22. / 51 Consulte Mais informação »

APS lança curso sobre quadro de reporte de sustentabilidadeO curso será lecionado em formato digital nas tardes dos dias 16 e 18 de setembro.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Johnny Depp em San Sebastián: os dias de Modigliani, o boicote dos jornalistas e uma vida 'transformada em telenovela'Ator apresentou o filme 'Modi', que realizou. Imprensa voltou a protestar contra modelo de entrevistas coletivas. Português Hugo Nicolau integra elenco e também esteve no festival.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »