Salman Rushdie relembra ataque que sofreu em Nova Iorque

O escritor anglo-americano deu uma entrevista ao programa"60 Minutos", na qual recordou o ataque que sofreu há dois anos, em Nova Iorque .

A propósito do tema, Rushdie deu uma entrevista ao programa"60 Minutos" onde recordou o momento. O que viu, pela última vez, com o olho direito, o sonho que foi uma premonição que teve dois dias antes e como ficou ferido durante os 27 longos segundos em que foi esfaqueado. Salman Rushdie é autor de"Os Versículos Satânicos", obra pela qual foi condenado à morte pelo líder religioso do Irão Ayatollah Khomeini, que emitiu uma fatwá, uma sentença de morte, contra o escritor. O ataque aconteceu 33 anos depois.

Rushdie relata os factos"com pormenores marcantes", garantindo que"é uma reflexão poderosa, profundamente pessoal e, em última análise, estimulante, sobre a vida, a perda, o amor, e o poder da arte".Salman Rushdie:"Criar um registo que o futuro possa ler" é o"superpoder" dos escritores O escritor britânico criticou a proibição e reescrita de livros, que está a acontecer em alguns estados dos Estados Unidos. Manifestou ter"alguma esperança" que os tribunais considerem esta tendência inconstitucional.O agente do escritor britânico avança ainda que"os nervos do seu braço foram cortados" e o"fígado foi esfaqueado e danificado".

Salman Rushdie Ataque Nova Iorque Entrevista '60 Minutos' Os Versículos Satânicos

