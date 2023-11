Salgado reclama para o STJ da condenação a oito anos de prisão

A reclamação, a que a Lusa teve acesso, entrou na semana passada e pode ser a última hipótese de admissão do recurso para o ex-banqueiro no STJ, restando apenas depois o Tribunal Constitucional (TC).

No entender da defesa de Salgado, o recurso para o STJ só não é possível quando o acórdão do TRL confirma a decisão da primeira instância, sublinhando que tal "não sucedeu neste caso", face ao agravamento da pena única de seis para oito anos de prisão.

Se no primeiro defendeu que "só seria de admitir recurso ordinário para o STJ se tivesse sido aplicada ao arguido pena superior a 8 anos", no segundo o magistrado considerou que o recurso seria uma forma de tentar contornar a decisão. headtopics.com

"Colocar o arguido com a doença de Alzheimer numa prisão equivale a determinar a sua pena de morte. (...) Isto apenas se verificou no presente processo, porque o nome do arguido é Ricardo Salgado", referiram os advogados do ex-banqueiro, denunciando ainda "um judicialismo aterrador que atropela a dignidade humana e a saúde e que, aparentemente, não se importa de aplicar uma pena de morte camuflada".

O recurso sustentou que o "cuidado da saúde do arguido deve prevalecer sobre a execução da pena de prisão" e que o diagnóstico de doença de Alzheimer que lhe foi atribuído "não é culpa de ninguém", invocando também que a decisão do TRL sobre o ex-banqueiro, agora com 79 anos, acarreta violações do Código Penal, da Constituição e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem,... headtopics.com

