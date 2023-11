Salgado reclama da condenação a oito anos de prisão no Supremo Tribunal

O empresário foi condenado a uma pena única de oito anos de prisão por três crimes de abuso de confiança, no âmbito do processo que deriva da Operação Marquês.O ex-presidente do Grupo Espírito Santo (GES), Ricardo Salgado, apresentou uma reclamação para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) admitir o recurso da pena de oito anos de prisão a que foi condenado no processo conexo da Operação Marquês.

, Ricardo Salgado viu o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) agravar em maio de 2023 a pena para oito anos e recorreu por duas vezes, mas os recursos não foram admitidos. No entender da defesa de Salgado, o recurso para o STJ só não é possível quando o acórdão do TRL confirma a decisão da primeira instância, sublinhando que tal, face ao agravamento da pena única de seis para oito anos de prisão.

"Colocar o arguido com a doença de Alzheimer numa prisão equivale a determinar a sua pena de morte. (...) Isto apenas se verificou no presente processo, porque o nome do arguido é Ricardo Salgado", referiram os advogados do ex-banqueiro, denunciando ainda"um judicialismo aterrador que atropela a dignidade humana e a saúde e que, aparentemente, não se importa de aplicar uma pena de morte camuflada". headtopics.com

acarreta violações do Código Penal, da Constituição e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, além de insuficiência da matéria provada e erros de direito. Acrescentou ainda que um cumprimento da pena impede a ressocialização de Salgado, que o ex-banqueiro não estava em condições plenas para fazer a sua defesa em tribunal, que não existia"o exercício do poder punitivo do Estado não pode prevalecer, nem prevalece, sobre a dignidade humana e saúde do arguido"ex-banqueiro esteve acusado de 21 crimes no processo Operação Marquês, mas, na decisão instrutória de 09 de abril...

