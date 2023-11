Saiba tudo sobre a moratória do crédito à habitação

E da mesma forma que a moratória foi suspensa por essa situação, será também retomada de forma automática, sempre que o valor do indexante do contrato de crédito à habitação seja superior ao que resulte da aplicação da fórmula da moratória (70% da Euribor a 6 meses).

A ideia desta medida é dar total liberdade às famílias para, durante os dois primeiros anos da moratória, saltarem entre a taxa oferecida pela moratória (70% da Euribor a 6 meses) e a taxa de juro do seu atual contrato, consoante for mais conveniente na carteira.Caso pretenda, poderei cancelar a moratória quando entender?Sim. Basta pedir a cessação da moratória em qualquer momento junto do seu banco.

Este capital será depois capitalizado no valor do empréstimo com referência ao momento em que seria devido à taxa do contrato de crédito aplicável, caso o mutuário não tivesse aderido ao presente regime da moratória.

A partir do quarto ano após o termo do período de fixação da prestação, quando o prazo remanescente do contrato de crédito, no termo da fixação da prestação, for igual ou superior a seis anos.Posso pagar o capital diferido antes do prazo previsto?Ao aderir à moratória, conseguirei pagar menos pelo meu crédito à habitação?Não.

Esta medida aplica-se a todos os contratos de crédito para aquisição ou construção de habitação própria permanente, ou contratos de crédito para a realização de obras em habitação própria permanente, garantidos por hipoteca.

:

ATELEVISAO: Nuno Markl sofre com febres altas, mas esclarece: 'Não é Covid, não é Gripe A'O comunicador viu-se obrigado a adiar compromissos profissionais.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

REVISTASABADO: Saiba quantos médicos não vão fazer mais horas extra (e em que hospitais)Já cumpriram as 150 horas extraordinárias este ano e assinaram um documento onde informam que não vão fazer mais horas extraordinárias. São centenas de médicos e cirurgiões por todo o país. Veja o mapa interativo.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Sono: O que não deve fazer para não sabotar a noiteVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Faixa de Gaza: “Podemos procurar resolver a guerra mas, provavelmente, não conseguiremos resolver o conflito”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Efeitos da depressão Ciarán nas próximas horas, mas não afeta diretamente PortugalVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Portugal vai sentir efeitos, mas não será afetado diretamente pela depressão CiáranSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »