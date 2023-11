Saiba quem é a convidada de Maria Cerqueira Gomes no próximo 'Conta-me'

Segundo a TVI, Ana Sofia Martins vai abrir o coração e recordar a sua adolescência, bem como falar na estreia da série do canal, 'João Sem Deus'. O projeto da TVI, em coprodução com o Canal Brasil, estreia também sábado e retrata o maior escândalo de abusos sexuais no Brasil.

ATELEVISAO: Flávio Furtado: 'Não sou eu que as levo para o mau caminho...'Flávio Furtado partilhou um registo fotográfico junto de Cristina Ferreira e de Bruna Gomes.

ATELEVISAO: Hilariante! Flávio Furtado recorda queda na última gala do Big Brother: 'Parece uma chegada a casa de ...Flávio Furtado partilhou o momento com Bruna Gomes.

REVISTASABADO: Saiba quantos médicos não vão fazer mais horas extra (e em que hospitais)Já cumpriram as 150 horas extraordinárias este ano e assinaram um documento onde informam que não vão fazer mais horas extraordinárias. São centenas de médicos e cirurgiões por todo o país. Veja o mapa interativo.

CMJORNAL: Urgência de Ortopedia do hospital de Santa Maria da Feira encerrada à noite em novembroUnidade serve cerca de 350 mil utentes na zona norte do distrito de Aveiro e na parte sul da Área Metropolitana do Porto.

ATELEVISAO: Maria Vieira diz que Malato só fala de 'homens, de pilas e de homossexualidade''Estes alegres da TV como o Malato, o Goucha, o Cláudio Ramos, o Herman José, o Baião, o Diogo Infante, a Filomena Cautela e companhia Lda. são pagos para promoverem toda essa m*rda (...) mas o tempo deles está-se a acabar'.

RENASCENCA: Hospital de Santa Maria fecha urgência pediátrica a doentes não referenciadosO diretor cl&237;nico considera que a solu&231;&227;o pode passar pelo refor&231;o das equipas com m&233;dicos dos hospitais Amadora-Sintra e Garcia de Orta, onde est&227;o planeados encerramentos das urg&234;ncias pedi&225;tricas.

