Sai Maria Botelho Moniz, entra Cristina Ferreira! Eis a data da troca

Segundo apurou a revista TV Mais, Maria Botelho Moniz vai entrar em licença de maternidade na próxima sexta-feira, dia 3, sendo que segunda-feira, dia 6, já será Cristina Ferreira a assumir a posição. 'O Cláudio escreveu uma crónica e disse que a Maria aguentou sem uma queixa. Estive com ela e disse-lhe: 'Maria, quando quiseres ir, estás à vontade'.

ATELEVISAO: Maria Botelho Moniz mostra alcofa de família que vai receber o seu bebé: “Comprada há 42 anos pela avó”'Há quase 43 anos, esta alcofa foi comprada para receber o meu irmão Pedro.'

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Veado entra por janela de restaurante, afugenta clientes e sai pela porta traseiraUm veado entrou pela janela de um restaurante no estado norte-americano do Wisconsin, andou pelo estabelecimento e saiu pela porta traseira, fazendo com que todos os clientes fugissem.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Martín Berasategui sai do restaurante Fifty SecondsConceituado chef espanhol, com 12 estrelas Michelin, incluindo uma pelo restaurante português, deixa o Fifty Seconds no final do ano por decisão do grupo SANA. Filipe Carvalho sai para novo JNcQUOI.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Primeiro grupo de estrangeiros sai de Gaza para o EgitoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Maria João Vaz viveu 50 anos com “um segredo”: “Levei uma vida paralela em que eu era a Maria João”'Nasci com um cérebro feminino e a minha genitália veio de outro lado.'

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Hospital de Santa Maria fecha urgência pediátrica a doentes não referenciadosO diretor cl&237;nico considera que a solu&231;&227;o pode passar pelo refor&231;o das equipas com m&233;dicos dos hospitais Amadora-Sintra e Garcia de Orta, onde est&227;o planeados encerramentos das urg&234;ncias pedi&225;tricas.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »