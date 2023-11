SAD ignora aviso de Amorim para segurar Geny Catamo Técnico validou qualidade do jogador a tempo de o Sporting adquirir 75% do passe por um valor mais barato. Negócio até pode acabar no tribunal.Conselho de Arbitragem avançou sozinho com proposta para criar entidade externa para gerir os árbitros já na próxima época.Liga foi surpreendida pela apresentação feita pela FPF de uma proposta de modelo para a entidade externa que deverá gerir os árbitros e resolveu convocar os clubes.

Exército de Libertação Nacional da Colômbia anuncia que vai libertar o pai do futebolista Luis Díaz nas próximas horasChegou a Lisboa ao final da manhã e à noite voltou à Arábia Saudita. Treinador joga esta sexta-feira a liderança da Liga saudita frente ao Al Fateh.Golos marcados no triunfo sob o Farense arrebitam Gyokeres

CMJORNAL: SAD ignora aviso de Amorim para segurar Geny CatamoTécnico validou qualidade do jogador a tempo de o Sporting adquirir 75% do passe por um valor mais barato. Negócio até pode acabar no tribunal.

OBSERVADORPT: 'Gonçalo Inácio a médio é boa aposta de Amorim'Mário Cagica considera que titularidade de Inácio foi 'boa aposta' do treinador do SCP frente ao Farense. Na leitura do comentador de desporto, além de Gyokeres, Trincão foi 'segundo homem do jogo'.

OBSERVADORPT: 'Vou sempre respeitar o contrato': Rúben Amorim comenta possível mudança para o Manchester UnitedApós o jornal The Times ter associado Rúben Amorim ao Manchester United, o treinador do Sporting assumiu que vai respeitar o vínculo com o clube de Alvalade. Contrato com os leões termina em 2026.

PUBLICO: Sporting ganhou ao Farense, Amorim ganhou opções“Leões” de Lisboa ganham aos “leões” de Faro por 4-2 e estão bem encaminhados para chegar à “final four” da Taça da Liga. Gyökeres marcou três.

DNTWIT: Manchester United em crise aponta a Amorim para o lugar de Ten HagJornal inglês The Times coloca treinador do Sporting e Zinedine Zidane numa restrita lista de potenciais sucessores. Clube de Old Trafford tem sido cemitério de técnicos após saída de Alex Ferguson.

