Sabores de Outono: Castanhas e cogumelos tomam conta das mesas nacionais

Os sabores de outono tomam conta das mesas nacionais. Há castanhas e cogumelos para apanhar e provar, e também se abrem as talhas de vinho no Alentejo. Celebra-se a magia da floresta na serra da Estrela e a beleza e o bem-estar, no Algarve, ao longo do mês de novembro. Com as primeiras chuvas, os ouriços caem dos castanheiros dando início à época do fruto que já foi a base da alimentação em várias regiões portuguesas

. Fazem também surgir os cogumelos, que enchem de diversidade as mesas nacionais. Se no Alentejo é tempo de abrir as talhas e provar o vinho, no Algarve prepara-se a estação fria com beleza e bem-estar numa semana de indulgência nos melhores Spas da região. Deixe-se levar por doces tentações em Alcobaça, prove aguardente na Lourinhã e regresse ao passado na Feira dos Santos, em Valença, que acaba de ser inscrita como. Assume-se como maior produtor nacional de castanha e celebra essa dádiva da natureza à mesa, adicionando-lhe outros produtos regionais que combinam com a estação. Com o mote “Sabores de Outono”, a edição de 2023 reúne 17 restaurantes que, ao longo destes dias, apresentam o melhor da gastronomia típica da época com a castanha a assumir o papel principal. Desde sopa, ao acompanhamento de pratos de carne ou peixe e às deliciosas sobremesas, como o pudim de castanha, o pastel brigantino e os ouriços de castanha, este fruto seco pode estar presente em todos os momentos da refeição

EXPRESSO: À descoberta de Sernancelhe, terra de castanhas e de Aquilino Ribeiro

