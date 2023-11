'Sabemos o que queremos fazer': Rúben Amorim elogia Boavista e espera jogo difícil

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro que encerra a nona jornada do campeonato, Rúben Amorim rejeita algum aliciante extra pelo facto de o Benfica ter perdido pontos na receção ao Casa Pia, mas considera importante dilatar a vantagem.

"Para se ganhar campeonatos, temos de ganhar os nossos jogos, mas os outros têm de perder pontos também. Nesta fase, ainda é muito cedo para estarmos a fazer contas. Neste momento, com a diferença de golos, não estamos em primeiro lugar.

"O nosso dérbi é daqui a duas semanas. É importante chegar em primeiro lugar a esses desafios, mas o aliciante é o mesmo. Queremos ganhar o jogo, é isso que vamos tentar fazer, mesmo se o Benfica tivesse ganho. O Sporting de Braga também perdeu pontos e nós queremos seguir com a nossa dinâmica de vitórias", argumentou Rúben Amorim. headtopics.com

"Sabemos claramente o que queremos fazer. O que nos coloca algumas dúvidas será a forma como o Boavista se tem apresentado. Está a atravessar dificuldades financeiras, mas tem um grande caráter. É uma equipa muito bem trabalhada, com boas dinâmicas e está a fazer um excelente campeonato, não tem pressão nenhuma.

O Sporting, segundo classificado, com 22 pontos, visita o Boavista, no sexto lugar, com 15, na segunda-feira, às 20:15, em jogo da nona jornada da I Liga, no Estádio do Bessa, no Porto, que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.Num jogo que se avizinhava “fácil” para o Sporting, acabou por ser mais um desafio para a equipa de Rúben Amorim pelo desastre nos minutos iniciais. headtopics.com

