ECO_PT: “Direita não sabe reduzir a dívida”, acusa Fernando MedinaNo segundo dia do debate no Parlamento, ministro das Finanças destaca 'responsabilidade' deste Orçamento com a redução da dívida. Direita critica subida da carga fiscal e dos impostos indiretos.

RTPNOTICIAS: Direita não sabe reduzir dívida e esquerda discorda sempre da oportunidadeO ministro das Finanças, Fernando Medina, criticou hoje os argumentos da oposição sobre a estratégia orçamental, defendendo que quem critica a redução da dívida pública o faz por falhar onde o Governo está a ter sucesso.

PUBLICO: No Chez Chouette, o chef tem 24 anos e sabe o que querDivertido, descontraído, com “batatas à alentejana” e bolo de bolacha sem o bolo. É assim o Chez Chouette, no bairro lisboeta Alvalade, onde Leopoldo Calhau passou a cozinha a António L. Xavier.

DNTWIT: Medina: Direita não sabe reduzir dívida e esquerda discorda sempre da oportunidade'A direita não reduziu a dívida no passado e não tem qualquer ideia sobre o que fazer no presente, porque na verdade a direita não sabe reduzir a dívida', afirmou o ministro das Finanças, Fernando Medina.

CMJORNAL: Nuno Dias: “André Villas-Boas sabe que vai ter uma batalha dura com Pinto da Costa”O ex-treinador dos drag&245;es &233; o principal rosto da oposi&231;&227;o ao presidente do clube.

