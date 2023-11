Sabalenka e Pegula ganham nas WTA Finals de ténis

Pegula, quinta no ranking WTA, defrontou no primeiro duelo da fase de grupos a cazaque Elena Rybakina, quarta, e, após ganhar 10 dos últimos 12 jogos, a partir do 3-5 no primeiro set, triunfou em dois parciais, por 7-5 e 6-2.

Graças à sua primeira vitória nas WTA Finals, depois das três derrotas em singulares e outras tantas em pares em 2022, nos Estados Unidos, Jessica Pegula, de 29 anos, assumiu a liderança do Grupo Bacalar, que partilha com a número um do mundo.

O segundo encontro de singulares da jornada colocou frente a frente a grega Maria Sakkari (nona WTA), que acedeu ao torneio graças à desistência da lesionada Karolina Muchova (oitava), e Aryna Sabalenka, de 25 anos, que não deu hipóteses à adversária e levou a melhor pelos parciais de 6-0 e 6-1. headtopics.com

A bielorrussa e vice-campeã das WTA Finals de 2022 só precisou de uma hora e 14 minutos para assinar o resultado mais desequilibrado da prova desde o triunfo da australiana Sam Stosur diante da chinesa Li Na em 2011 (6-1 e 6-0).

Esta segunda-feira entram em ação a polaca Iga Swiatek, segunda colocada na hierarquia mundial, frente à checa Marketa Vondrousova, sétima, e a norte-americana Coco Gauff, terceira, face à tunisina Ons Jabeur, sexta, no Grupo Chetumal. headtopics.com

Tenista brasileira Beatriz Haddad Maia vence WTA Elite Trophy em ZhuhaiA tenista brasileira Beatriz Haddad Maia conquistou hoje o WTA Elite Trophy em Zhuhai, na China, ao bater na final a chinesa Qinwen Zheng, num jogo decidido em apenas dois sets. Consulte Mais informação ⮕

MotoGP. Jorge Martin ganha sprint na TailândiaMiguel Oliveira terminou em 17.&186; lugar. Consulte Mais informação ⮕

Sporting ganha e lidera no andebolFC Porto s&243; joga este domingo e Benfica tamb&233;m venceu na jornada 10. Consulte Mais informação ⮕

Liverpool ganha e dedica triunfo a Luis DiazExtremo ex-FC Porto n&227;o jogou depois de os pais terem sido raptados na Col&244;mbia. Consulte Mais informação ⮕

Hjulmand ganha estatuto e novos pretendentes18 milhões de euros foi quanto o Sporting pagou ao Lecce pelo jogador. Consulte Mais informação ⮕

Verstappen ganha outra vez e bate recorde de vitóriasHamilton e Leclerc completaram o p&243;dio no M&233;xico. Consulte Mais informação ⮕