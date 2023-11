Sabalenka e Pegula estreiam-se com vitórias nas WTA Finals de ténis

A número um do ténis mundial, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e a norte-americana Jessica Pegula estrearam-se domingo com vitórias nos encontros de singulares das WTA Finals, que reúnem as oito melhores jogadoras da temporada em Cancún, no México

Pegula, quinta no ‘ranking’ WTA, defrontou no primeiro duelo da fase de grupos a cazaque Elena Rybakina, quarta, e, após ganhar 10 dos últimos 12 jogos, a partir do 3-5 no primeiro ‘set’, triunfou em dois parciais, por 7-5 e 6-2.

Graças à sua primeira vitória nas WTA Finals, depois das três derrotas em singulares e outras tantas em pares em 2022, nos Estados Unidos, Jessica Pegula, de 29 anos, assumiu a liderança do Grupo Bacalar, que partilha com a número um do mundo. headtopics.com

O segundo encontro de singulares da jornada colocou frente a frente a grega Maria Sakkari (nona WTA), que acedeu ao torneio graças à desistência da lesionada Karolina Muchova (oitava), e Aryna Sabalenka, de 25 anos, que não deu hipóteses à adversária e levou a melhor pelos parciais de 6-0 e 6-1.

Hoje, entram em ação a polaca Iga Swiatek, segunda colocada na hierarquia mundial, frente à checa Marketa Vondrousova, sétima, e a norte-americana Coco Gauff, terceira, face à tunisina Ons Jabeur, sexta, no Grupo Chetumal. headtopics.com

