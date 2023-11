Saúde sem acordo. Entidades apelam a último esforço para evitar caos

Os administradores hospitalares falam num risco aumentado e o movimento Médicos em Luta garante que o mês promete ser efetivamente dramático.

CMJORNAL: Urgência da Guarda sem medicina interna e cirurgia no feriado e fins de semanaUnidade Local de Saúde recomenda aos utentes 'o contacto prévio com a linha de Saúde 24'.

OBSERVADORPT: PSD do Alto Minho pede ao Governo 'resposta rápida' para problemas no Serviço Nacional de SaúdeO PSD do Alto Minho pediu ao Governo uma 'resposta rápida' para uma 'questão de vida ou morte' devido aos problemas no Serviço Nacional de Saúde e alerta que se está a chegar a um ponto de rutura.

CMJORNAL: Ruas alagadas e estações de metro fechadas: Mau tempo deixa várias zonas de Milão em alertaDas ocorrências na cidade italiana há a registar vários feridos e danos em viaturas e em infraestruturas.

SICNOTICIAS: Plataforma que luta contra portagens vai organizar várias ações de protesto em 2024

SICNOTICIAS: Desentendimentos na saúde e 1º dia da Agência Para Migrações

SICNOTICIAS: Invasão ao aeroporto do Daguestão e resposta de Pizarro às críticas na saúde

