Saída de Charles Michel lança onda de choque em Bruxelas

A saída anunciada do presidente do Conselho Europeu deixou Bruxelas à beira de um ataque de nervos, mas Orbán não deverá querer o lugar, até porque o obrigaria à neutralidade. A saída antecipada de Charles Michel, que será candidato às eleições europeias, gerou choque em Bruxelas. Caso eleito, deverá demitir-se do cargo de presidente do Conselho antes de tomar posse como deputado, a 16 de julho.

É possível que Michel tenha em vista voos mais altos, como a presidência do Parlamento Europeu, ou até a presidência da Comissão. Voos que dependerão do resultado dos partidos do Renew Europe (RE), onde está o partido liberal belga Movimento Reformador, pelo qual se candidata. De acordo com as sondagens, o RE poderá passar de terceira a quarta força no Parlamento Europeu, sendo ultrapassado pelo grupo Identidade e Democracia (ID). Segundo a deputada europeia Sophie in’t Veld, eleita pelo Volt holandês que também integra o RE





itwitting » / 🏆 4. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Possíveis sucessores de Charles Michel à frente do Conselho EuropeuMuitos nomes são já apontados como possíveis sucessores do liberal belga Charles Michel à frente do Conselho Europeu, entre os quais o do ainda primeiro-ministro português, António Costa, mas tudo dependerá dos resultados das eleições europeias de junho.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

António Costa entre os potenciais sucessores de Charles Michel no Conselho EuropeuMuitos nomes são já apontados como possíveis sucessores do liberal belga Charles Michel à frente do Conselho Europeu, entre os quais o do ainda primeiro-ministro português, António Costa, mas tudo dependerá dos resultados das eleições europeias de junho.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Marcelo diz que António Costa tem “condições” para liderar Conselho EuropeuSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Conselho Europeu termina sem acordo sobre orçamento da UE e apoio à UcrâniaO primeiro dia do Conselho Europeu terminou de madrugada em Bruxelas sem acordo sobre a revisão do orçamento da UE a longo prazo, que inclui apoio financeiro à Ucrânia, estando marcada nova cimeira para início de 2024.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

EUA e Rússia abstêm-se e resolução passa no Conselho de SegurançaPede-se entrada de mais ajuda humanitária e 'condições para uma cessação sustentável das hostilidades'. Após uma semana de debates, o texto foi diluído para evitar veto de Washington.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

O imbróglio do “dinheiro extra para a Ucrânia” e outras notícias no 661º dia de guerraSábado foi marcado por ataques diplomáticos em reação à falta de acordo quanto ao pacote de 50 mil milhões de euros de apoio à reconstrução e modernização da Ucrânia – com felicitações de Putin e acusações de desonestidade por parte de Macron a Viktor Órban. O 661º dia de guerra na Ucrânia ficou marcado por acusações e felicitações ao primeiro ministro da Hungria, Viktor Órban, depois de esta sexta-feira ter vetado o acordo dos 27 no Conselho Europeu, em Bruxelas. A revisão do orçamento da UE a longo prazo e que inclui apoio financeiro à Ucrânia de 50 mil milhões de euros, ficou sem efeito e uma nova cimeira foi marcada para o início do próximo ano. Este sábado, a Ucrânia expressou confiança de que receberia o pacote de ajuda da UE, apesar do veto do primeiro-ministro húngaro, em Bruxelas.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »