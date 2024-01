Saída antecipada de Charles Michel gera choque em Bruxelas

A saída antecipada de Charles Michel, que será candidato às eleições europeias, gerou choque em Bruxelas. Caso eleito, deverá demitir-se do cargo de presidente do Conselho antes de tomar posse como deputado, a 16 de julho. É possível que Michel tenha em vista voos mais altos, como a presidência do Parlamento Europeu, ou até a presidência da Comissão.

Voos que dependerão do resultado dos partidos do Renew Europe (RE), onde está o partido liberal belga Movimento Reformador, pelo qual se candidata. De acordo com as sondagens, o RE poderá passar de terceira a quarta força no Parlamento Europeu, sendo ultrapassado pelo grupo Identidade e Democracia (ID). Segundo a deputada europeia Sophie in’t Veld, eleita pelo Volt holandês que também integra o RE,. Tempestade perfeita para os liberais, caso à presidência húngara da UE se somasse a perda de força no Parlamento e um Conselho presidido por Viktor Orbán.Mediando posições entre os 27, o presidente do Conselho é peça-chave no (cada vez mais ambicioso) sistema de governança europe





