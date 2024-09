Síria condena bombardeamentos israelitas em Beirute e alerta para escalada perigosa

A Síria condenou hoje os bombardeamentos israelitas no sul de Beirute e advertiu que as ações de Israel arrastarão toda a região para"uma perigosa escalada cujos resultados são difíceis de prever".

Para o regime do Presidente Bashar Al-Assad, Israel cometeu na sexta-feira "um novo crime contra a humanidade, ao atingir uma praça residencial no subúrbio sul da capital, Beirute, o que levou à destruição de vários edifícios".Segundo os meios de comunicação social israelitas, o ataque teve como alvo o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, cuja morte foi já hoje anunciada pelo exército de Israel.

"A insistência da entidade terrorista israelita em derramar sangue e cometer todos os tipos de crimes de guerra e crimes contra a humanidade arrastará toda a região para uma perigosa escalada cujos resultados são difíceis de prever", considerou a diplomacia síria. O ministério denunciou ainda "o silêncio do mundo" perante o que está a acontecer e reafirmou "o direito dos povos da região a defenderem-se face a esta agressão terrorista israelita", acrescentou a agência oficial síria.

Milhares de libaneses e sírios têm atravessado a fronteira entre o Líbano e a Síria para fugir aos bombardeamentos israelitas, segundo as autoridades de Damasco.

Síria Israel Beirute Hezbollah Escalada

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



RTPNoticias / 🏆 18. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ucrânia nomeia substituto de Kuleba no Ministério dos Negócios EstrangeirosAndrii Sybiha j&225; foi embaixador ucraniano na Turquia e adjunto do chefe de gabinete de Zelensky. Desde abril era o n&250;mero dois de Dmytro Kuleba, que &233; afastado do cargo depois de quatro anos como ministro.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Cerca de 20 portugueses retirados do LíbanoInformação foi confirmada à SIC pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Israel diz que matou comandante do Hezbollah em novo ataque a BeiruteNova bateria de ataques em Beirute tinha como alvo líder do movimento xiita.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Lufthansa quer negociar compra de 19,9% da TAPO neg&243;cio pode estar avaliado entre 180 e 200 milh&245;es de euros.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Aeroporto de Beirute proíbe uso e transporte de 'pagers' e rádios transmissoresMais de trinta pessoas morreram terça-feira e quarta-feira na sequência de explosões de centenas de dispositivos de comunicação utilizados pelos membros da milícia Hezbollah. As autoridades libanesas e o governo de Teerão acusaram Israel.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Militares israelitas lançam ataque em Beirute e matam um comandante do HezbollahOs militares israelitas mataram uma figura importante do Hezbollah durante um ataque nos subúrbios a sul de Beirute, esta sexta-feira, agravando drasticamente o conflito entre Israel e o grupo apoiado pelo Irão. Os militares israelitas disseram ter conduzido um “ataque direcionado” em Beirute.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »