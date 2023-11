São os transportes públicos e as bicicletas que eliminam a dependência do carro

Enquanto o OE2024 não colocar os transportes públicos e as bicicletas como alternativa segura e fiável, incluindo fora das grandes cidades, as pessoas não terão outra opção senão conformar-se ao carro

É imperativo resolver pela raiz o problema da dependência do carro causado pela desadequação crónica dos transportes públicos.

Contudo, vemos uma falta de prioridade no combate à dependência do carro, a principal fonte de emissões de CO2 em Portugal e uma das despesas crescentes nos orçamentos familiares. A medida de incentivo de abate a veículos pré-2007, fica também aquém das expectativas. Sem alternativas presentes em TP, este incentivo é essencialmente um subsídio ao transporte individual. headtopics.com

Nos centros urbanos, um planeamento urbano de qualidade é urgente, tendo em conta a necessidade de aumentar a oferta de habitação. É preciso um planeamento orientado ao transporte público (, a par com o modelo de Viena), e não alheio a este, de modo a evitar remendos posteriores custosos (como acontece agora).

Estamos prontos para um debate construtivo sobre o futuro da mobilidade sustentável em Portugal e precisamos urgentemente que a realidade da mobilidade em Portugal deixe de depender do carro e das suas emissões e despesas. headtopics.com

Moçambique: UE está a acompanhar de perto rescaldo das eleiçõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Inimigo Público: Medina anuncia desconto no IUC dos automóveis que ficam uma hora mais novos na madrugada de domingoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

STOP anuncia greve de 13 a 29 de novembro em todo o país e manifestação nacionalSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Kanye West disse a executivo da Adidas para “beijar a fotografia de Hitler todos os dias”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

O ator Jeff Goldblum esteve em Portugal com a família e ‘sobreviveu’ a “passeio louco de tuk tuk”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Os Sisters of Mercy deram mesmo concerto no Porto, depois do cancelamento e INEM em LisboaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕