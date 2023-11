Sánchez à beira da investidura após acordo de amnistia com catalães

A Lei da Amnistia era uma exigência feita pelos partidos independentistas catalães para poderem dar luz verde a um novo mandato de Sánchez. As negociações com o Junts per Catalunya continuam, com o Sumar (que já acordou a renovação da coligação com o PSOE) a dizer que"faltam fechar uns pormenores".

O PP criticou a"hipocrisia sem limites" de Sánchez."De manhã assistia ao juramento da Constituição da princesa Leonor e, pela tarde, perpetrava com os republicanos um ataque à essência da nossa democracia", disse o vice-secretário de Organização do PP, Miguel Tellado."Sánchez está a negociar a liberdade de prófugos, a liberdade de condenados pela Justiça a troco de votos na sua investidura.

O facto de a proposta de lei de amnistia ser apresentada pelos partidos e não partir de um projeto do governo evita a necessidade de se pedir um parecer (não vinculativo) do Conselho Geral do Poder Judicial (CGPJ).

Os juízes (muitos com o mandato caducado por falta de acordo para a nomeação de substitutos) querem expressar"a sua intensa preocupação e desolação sobre o que esta medida representa de degradação, se não a abolição, do Estado de Direito em Espanha, que a partir do momento em que for adotada se tornará numa mera proclamação formal, que inevitavelmente terá que produzir consequências prejudiciais ao real...

