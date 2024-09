Sócios do Benfica reprovam relatório de gestão com prejuízo de 21,1 milhões

Os sócios foram chamados a votar o relatório de gestão e contas do último exercício, em que as 'águias' apresentaram 21,1 milhões de euros de resultado líquido negativo.Os sócios do Benfica chumbaram em Assembleia-Geral o relatório e contas do clube referente à época 2023/24, com 53,63% de votos contra e 46,37% a favor.

Os resultados, segundo a justificação dada no relatório, devem-se à aplicação do Método de Equivalência Patrimonial das participadas, em particular a SAD, para além da diminuição"do resultado líquido da atividade isolada do clube". O dirigente 'encarnado' notou que a última época trouxe"alegrias, mas também algumas desilusões", assumindo que o clube ficou"aquém", lembrando, por outro lado, os 22 títulos e troféus nas modalidades de pavilhão e o aumento de equipas em provas europeias.

Os sócios foram chamados a votar o relatório de gestão e contas do último exercício, em que as 'águias' apresentaram 21,1 milhões de euros de resultado líquido negativo, representando um decréscimo de 23,4 milhões face ao período homólogo anterior.

Benfica Assembleia-Geral Relatório Prejuízo Sócios

