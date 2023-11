Rui Unas e Hanna Ibarra celebram aniversário de casamento: '20 anos a partilhar a vida contigo, mi am ...

Rui Unas e Hanna Ibarra celebraram este sábado, dia 28 de outubro, 20 anos de casamento e não deixaram passar a data em branco nas redes sociais. Rui Unas e Hanna Ibarra celebram uma data especial. O casal comemora 20 anos de casamento e assinalou a data nas redes sociais.

'20 anos a partilhar a vida contigo, mi amor! Não sei se o melhor está para vir, mas sei que até agora tem sido maravilhoso e divertido! Te amo', escreveu a mulher do ator no Instagram. Os fãs não demoraram a reagir.

Chega: deputados Pedro Pessanha e Rui Afonso reeleitos nas distritais de Lisboa e PortoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Rui Rocha acusa Costa de 'querer omitir informação' sobre privatização da TAP“No entender da IL, [o Presidente da Rep&250;blica] fez bem” em vetar diploma e devolv&234;-lo ao Governo, diz l&237;der do liberais. Consulte Mais informação ⮕

Rui Rocha critica Governo por 'deixar país caminhar para o abismo' na saúdeAcusando o Governo de n&227;o tomar medidas, o l&237;der da Iniciativa Liberal destaca que primeiro-ministro chegou ao poder h&225; oito anos. Consulte Mais informação ⮕

OE2024: Líder da IL anuncia intenção de baixar dois euros por mêsRui Rocha anunciou alterações ao Orçamento do Estado para 2024 a propor pela Iniciativa Liberal. Consulte Mais informação ⮕

Líder da Iniciativa Liberal diz que 'metrobus' é uma falácia e não resolve mobilidade no PortoNo Porto, num dos encontros partidários que servem de pré-aquecimento para as próximas eleições autárquicas, Rui Rocha criticou a gestão que a autarquia liderada por Rui Moreira tem feito do metro. Consulte Mais informação ⮕

Líder da IL anuncia intenção de baixar IUC dois euros por mêsAumento do IUC previsto para carros anteriores a 2007 na proposta de Or&231;amento do Estado para 2024 &233; "crueldade fiscal", diz Rui Rocha. Consulte Mais informação ⮕