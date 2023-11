Rui Salvada. "Estamos a assistir a um processo de verdadeiro revisionismo histórico"

O autor de Abril em Novembro lamenta que as novas gerações tenham um “conhecimento enviesado” dos acontecimentos que ditaram a implementação da democracia. No seu livro Abril em Novembro, faz o retrato das três datas que consolidaram a democracia em Portugal, o 25 de Abril de 1974, o 11 de Março de 1975 e o 25 de Novembro de 1975. Por que sentiu a necessidade de escrever este livro? Nós estamos a assistir a um processo de verdadeiro revisionismo histórico em relação a estas datas.

Quando se diz que o 25 de Abril é um movimento de esquerda e o 25 de Novembro é um movimento de direita estamos a alterar a natureza de factos históricos por óbvios interesses político-partidário





Nascido em Beja em 1943, comandou a 21ª Companhia de Comandos na Região Militar de Moçambique. Na vida civil foi Adjunto do ministro do Trabalho, Amândio de Azevedo, no Governo do Bloco Central (Mário Soares / Mota Pinto). Em 1985, foi eleito deputado pelo PSD em Lisboa.No seu livro Abril em Novembro, faz o retrato das três datas que consolidaram a democracia em Portugal, o 25 de Abril de 1974, o 11 de Março de 1975 e o 25 de Novembro de 1975. Por que sentiu a necessidade de escrever este livro? Nós estamos a assistir a um processo de verdadeiro revisionismo histórico em relação a estas datas. Quando se diz que o 25 de Abril é um movimento de esquerda e o 25 de Novembro é um movimento de direita estamos a alterar a natureza de factos históricos por óbvios interesses político-partidários

