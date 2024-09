Rui Rocha alerta para inconstitucionalidade do IRS Jovem e defende redução geral do imposto

Rui Rocha alertou que o IRS Jovem poderá ser inconstitucional e criar desigualdade, defendendo antes a descida do IRS para todos. Foto: Manuel Fernando Araujo/Lusa

"Qualquer passo que a AD dê no sentido de viabilizar as propostas que o PS apresenta é um passo claro no sentido de se afastar obviamente da visão da Iniciativa Liberal e de continuar a atrasar o país", afirmou Rui Rocha, na sessão de abertura do no Encontro Nacional da Juventude do partido.

