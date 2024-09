Rui Moreira discorda de Lisboa sobre detenções da Polícia Municipal

"Se queremos ter mais segurança, precisamos de mais visibilidade da PSP e mais efetivos da PSP", afirmou o presidente da Câmara do Porto .A Polícia Municipal pode deter um cidadão que tenha sido visto a cometer um crime punível com prisão. Foto: Marta Mixão/RR

, Rui Moreira considerou que a sobreposição de competências"cria entropia, desconfiança e não resolve o problema". "Esta é uma matéria que só a Assembleia da República pode mudar e não sou favorável à mudança, a não ser pequenos ajustes "Aliás, nós também o podemos fazer, mas é mais fácil ser um Polícia Municipal a fazê-lo porque tem formação policial. Relativamente a essa matéria não há nenhuma duvida. A policia municipal é um órgão administrativo, de fiscalização, que representa as competências da PSP e faz outras coisas que a PSP deixou de fazer, por exemplo, resolver o problema do trânsito", observou.

