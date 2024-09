Rui Abrunhosa : "Não ponho em causa o trabalho e o brio dos senhores guardas prisionais, mas é preciso apurar responsabilidades"Audição de Rui Abrunhosa e de Pedro Veiga Santos já terminou. Depois da sessão plenária, será a vez de mais uma audição na Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, ainda hoje: serão ouvidas as antigas ministras da Justiça, Francisca Van Dunem e Catarina Sarmento e Castro.

Pedro Veiga Santos, antigo subdiretor dos Serviços Prisionais, volta a dizer que os erros foram da sua responsabilidade. “Houve falhas, tenho de assumir. E essas falhas são minhas”, disse. Já sobre a fuga de Vale de Judeus, Fabian Figueiredo questionou: “Se havia guardas suficientes, como é que isto aconteceu?”PS quer hora exata do aviso ao diretor-geral dos Serviços Prisionais."Nos últimos oito anos não houve nenhuma evasão como esta"

“Este estabelecimento prisional nem sequer tinha previstas torres e a cerca a que me referi é que há lá painéis sensoriais de infravermelhos que nunca foram usados, porque efetivamente deitavam a energia abaixo”, explicou. “Se ganhávamos em ter as torres juntamente com as câmaras de vigilância? Com certeza que sim, mas essa decisão não foi tomada por mim.

Rui Abrunhosa Pedro Veiga Santos Cadeia De Vale De Judeus Ministério Da Justiça Falhas

