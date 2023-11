Rubiales afastado do futebol por três anos

O antigo treinador da federação espanhola, no entender do Comité disciplinar, violou o artigo 13º do Código Disciplinar da FIFA.

O antigo treinador da federação espanhola, no entender do Comité disciplinar, violou o artigo 13º do Código Disciplinar da FIFA. Esta decisão sucede-se ao comportamento de Luis Rubiales na final do Mundial feminino, então em funções como presidente, depois de ter agarrado a jogadora Jenni Hermoso, dando-lhe um beijo sem consentimento, após ter feito gestos inadequados quando estava na tribuna e no seguimento da conquista do título mundial por Espanha.

O organismo máximo do futebol mundial reitera “o compromisso absoluto em respeitar e proteger a integridade de todos e garantir o respeito pelas regras básicas de conduta”.

