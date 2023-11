Rua da Prata em Lisboa reabre com novo percurso para elétrico e canal ciclopedonal

A Rua da Prata, em Lisboa, em obras desde dezembro, vai reabrir na sexta-feira, com a reposição do percurso do elétrico 15 e a implementação de um canal ciclopedonal, ficando interditada à circulação automóvel, informou hoje a câmara municipal.





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Casal e sogro idoso em cadeira de rodas despejados na Rua de Arroios, em LisboaOperação apanhou residentes de surpresa, pouco depois das 7h. Agentes de execução estavam acompanhados de seguranças e contingente da PSP. Alguns agentes da polícia estavam em lágrimas, diz vizinho.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Lisboa atribui nome de rua a antiga vereadora do CDS-PP Maria José Nogueira PintoCâmara de Lisboa decidiu atribuir o nome Maria José Nogueira Pinto à Rua B ao Braço de Prata, homenageando antiga vereadora do CDS. 'A sua inspiração é um testemunho da sua coragem', realça autarquia.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

3,2 milhões de euros em obras para acolher serviços da PSPDinheiro será investido nas novas instalações da PSP na Rua José Estêvão, em Lisboa.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Presidente da Câmara de Lisboa sonha em fazer de Lisboa a capital da inovaçãoCarlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, expressa seu sonho de fazer de Lisboa a capital da inovação durante a abertura da Web Summit 2023.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

​Conheça as novas tendências do mundo do vinho na Essência do VinhoDe 4 a 6 de novembro, Lisboa recebe o Ess&234;ncia do Vinho - Lisboa, o Encontro da Revista de Vinhos, no Centro de Congressos de Lisboa (Junqueira).

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Sara Prata partilha momento de ternura com a mãe: 'Que bonito''Pedi à minha mãe para me ensinar a fazer crochet', partilhou.

Fonte: ATelevisao - 🏆 21. / 51 Consulte Mais informação »