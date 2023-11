RTP em Ramallah. Na Cisjordânia, vivem-se dias de revolta

Os enviados especiais da RTP na Cisjordânia, José Manuel Rosendo e Marques de Almeida, têm estado no terreno a acompanhar a situação e constataram a grande revolta dos palestinianos perante as notícias que chegam de Gaza. Denunciam o"genocídio" naquele território e declaram apoio ao Hamas.

RTPNOTICIAS: Protestos na Cisjordânia contra ataque de Israel a campo de refugiados em GazaO ataque de terça-feira ao campo de refugiados de Jabalia gerou revolta na Cisjordânia. O Fatah, partido que controla a Autoridade Palestiniana, convocou uma greve e um %u201Cdia de raiva%u201D para esta quarta-feira, apelando aos palestinianos para saírem à rua e confrontarem a ocupação.

DNTWIT: Filme da RTP e de Francisco Manso premiado no Montreal Independent Film FestivalO filme, dirigida por Francisco Manso, tem por referência o livro 'Timor na II Guerra Mundial - Diário do Tenente Pires' (2007), do historiador António Monteiro Cardoso (1950-2016), e como fio condutor a vida do oficial português Manuel Pires.

ATELEVISAO: José Mata declara-se a Carolina Loureiro: 'Gosto tanto de ti, bandida'Os atores estão a gravar juntos a novela da SIC 'Papel Principal'.

ATELEVISAO: José Alberto Carvalho pede desculpa após comentário sobre modelo transApós polémica com comentário sobre a Marina Machete, José Alberto Carvalho pede desculpa.

CMJORNAL: José Manuel Freitas: “Roger Schmidt é o rosto da falta de rendimento”Comentador da CMTV considera que o treinador do Benfica &233; o grande culpado do mau momento do clube.

ATELEVISAO: 'O José Alberto Carvalho é meu amigo, mas um pivô tem responsabilidades''O pedido de desculpas com que José Alberto Carvalho encerrou o Jornal Nacional, na TVI, não apaga o que ele disse na quinta-feira'.

