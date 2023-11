Roteiro de natureza e bem-estar entre São Pedro do Sul, Vouzela e Tondela (VÍDEO)

(VÍDEO) Na região de Viseu Dão Lafões percorre-se uma rota de natureza e património, provam-se os sabores da vitela e descobrem-se curas de bem-estar nas famosas águas termais de São Pedro do Sul, São Pedro do Sul é um concelho da região Centro de Portugal que ganhou fama pelas águas termais, com poderes curativos reconhecidos desde a presença romana. A envolvente natural, marcada pelo rio Vouga, convida a um passeio de reconhecimento.

A curta distância faz-se uma paragem em Vouzela. Um dos símbolos da vila é a Ponte Ferroviária, a mais alta de Portugal e que hoje é parte da, recentemente inaugurada e com 56 quilómetros de extensão na região de Viseu. É obrigatória a prova do Pastel de Vouzela no, estenda o roteiro para sul, até Tondela e à serra do Caramulo.

Marco Paulo: “No ‘Um, Dois, Três’, o Carlos Cruz diz-me: ‘Eu não gosto de si’. Não se faz, eu não convido ninguém para ser enxovalhado”Marco Paulo: “No ‘Um, Dois, Três’, o Carlos Cruz diz-me: ‘Eu não gosto de si’. Não se faz, eu não convido ninguém para ser enxovalhado”A última fotografia que Matthew Perry partilhou nas redes sociais, poucos dias antes de morrerPatrícia Barão: “O preço das casas vai continuar a subir. headtopics.com

Prémios imobiliário SIC/Expresso: Conheça os melhores projetos do anoNa 5ª edição dos prémios de imobiliário SIC/Expresso, foram apresentadas 54 candidaturas de obras terminadas em 2022, distribuídas pelo continente e ilha da Madeira Consulte Mais informação ⮕

Fadista Pedro Moutinho edita novo disco com temas de Carminho e Amélia Muge'Água' é o título do discoi, com temas assinados por Carminho, Teresinha Landeiro e Amélia Muge, e participações de músicos como Frankie Chavez e Filipe Raposo. Consulte Mais informação ⮕

Pedro Sánchez defende lei de amnistia na CatalunhaO líder socialista reuniu o Comité Federal do partido para discutir o acordo de coligação de Governo entre PSOE e Sumar. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

Congresso do PS marcado para março e Pedro Carmo preside à comissão organizadora Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Pedro Sánchez defende lei de amnistia na CatalunhaNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Big Brother: Márcia e Zé Pedro mais que amigos? Concorrentes comentam aproximação dos colegasSegundo os concorrentes, Márcia e Zé Pedro têm estado muito cúmplices. Consulte Mais informação ⮕