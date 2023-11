Romance vencedor do Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís será publicado pela Editorial Gradiva

O romance, que é a saga de uma família que a história portuguesa do século XX fez existir entre três continentes, Ásia - Índia, África - Moçambique, Europa - Portugal, vai ser publicado pela Editorial Gradiva, com a qual a Estoril Sol mantém uma parceria desde o início do concurso, em 2008.

O romance 'Aqui Onde Canto e Ardo', de Francisco Mota Saraiva, venceu o Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís, no valor pecuniário de 10 mil euros, anunciou esta segunda-feira a Estoril Sol que o promove. O júri refere que 'a diversidade imaginária desses três mundos é dada através de narrativas da memória de algumas das principais figuras da família. Nelas se recordam diferenças promotoras de violências diversas, das dores e angústias do poder sobre todas as suas formas', segundo informação da Estoril Sol enviada à agência Lusa





Romance de Francisco Mota Saraiva vence Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-LuísO romance "Aqui Onde Canto e Ardo", de Francisco Mota Saraiva, venceu o Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís, no valor pecuniário de 10 mil euros, anunciou esta segunda-feira a Estoril Sol que o promove.

Escritora Lídia Jorge vence Prémio Literário Fernando Namora com o romance "Misericórdia"

Lídia Jorge vence Prémio Literário Fernando Namora

Escritora Lídia Jorge vence Prémio Literário Fernando Namora com o romance 'Misericórdia'A obra foi escolhida por unanimidade, tendo o júri enfatizado 'Trata-se, com efeito, de uma obra maior na bibliografia da escritora'. Segundo a escritora este é um 'livro sobre o esplendor da vida'.

Lídia Jorge vence prémio literário Fernando NamoraA obra "Misericórdia" foi escolhida por unanimidade. A história decorre entre abril de 2019 e abril de 2020, data da morte da mãe da autora, que foi uma das primeiras vítimas da Covid-19 no Algarve.

Escritora Lídia Jorge vence Prémio Literário Fernando Namora com o romance 'Misericórdia'

