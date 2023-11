Romance de Francisco Mota Saraiva vence Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís

O romance "Aqui Onde Canto e Ardo", de Francisco Mota Saraiva, venceu o Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís, no valor pecuniário de 10 mil euros, anunciou esta segunda-feira a Estoril Sol que o promove.

O romance, que "é a saga de uma família que a história portuguesa do século XX fez existir entre três continentes, Ásia - Índia, África -- Moçambique, Europa -- Portugal", segundo o júri, vai ser publicado pela Editorial Gradiva, com a qual a Estoril Sol mantém uma parceria desde o início do concurso, em 2008. O júri refere que "a diversidade imaginária desses três mundos é dada através de narrativas da memória de algumas das principais figuras da famíli





