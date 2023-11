Roma desfalcada e sem Mourinho no banco perde a acabar e Inter recupera liderança

Em San Siro, os ‘giallorossi’ estiveram privados do técnico português, que assistiu ao desafio da tribuna de imprensa, e de vários jogadores importantes, entre os quais o português Renato Sanches, Pellegrini, Abraham, Smalling e Paulo Dybala, todos lesionados.

O desafio no Estádio Giuseppe Meazza ficou marcado pelo regresso de Mourinho, que guiou os ‘nerazzurri’ ao triplete em 2010, e do avançado belga Lukaku, após a saída polémica do Inter para rumar à capital transalpina, tendo sido muito apupado pelos adeptos locais.

A nove minutos do apito final, quando o desfecho parecia ser o ‘nulo’, o francês Marcus Thuram, servido por Dimarco, apontou o golo que permitiu aos ‘nerazzurri’, adversários do Benfica na Liga dos Campeões, voltarem à liderança, agora com 25 pontos, contra os 23 da Juventus, segunda colocada, que pode ver o AC Milan (terceiro, com 22) recuperar a vice-liderança, em caso de triunfo sobre o campeão Nápoles (quarto posicionado). headtopics.com

Por sua vez, a Roma, hoje com Rui Patrício no 'onze', vinha de uma série de cinco triunfos seguidos para todas as competições e segue em oitavo, com 14. No primeiro jogo do dia, o Cagliari conseguiu virar o resultado de 3-0 para 4-3, na receção ao Frosinone, naquela que foi a primeira vitória no campeonato, no qual é, agora, penúltimo colocado, com seis pontos.

Na Sardenha, um ‘bis de Soule (23 e 37) e um golo de Brescianini (49) pareciam ser suficientes para os visitantes garantirem o triunfo, mas, no segundo tempo, o Cagliari operou uma impressionante reviravolta, face aos remates certeiros de Oristanio (72), Makoubou (76) e Pavoletti (90+4 e 90+6). headtopics.com

