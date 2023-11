Rolls-Royce aposta na eletrificação com o novo Spectre

Embora ao alcance de poucos, a Rolls-Royce é uma das marcas que povoa o imaginário de muitos entusiastas do mundo motorizado, sendo reconhecida globalmente pelo seu estatuto praticamente ímpar no mercado dos automóveis de luxo. Esse mesmo posicionamento é agora reforçado pela sua aposta na eletrificação, com o novíssimo Spectre a sublimar os conceitos de suavidade, requinte e conforto que são comummente associados à Rolls-Royce.

Tratando-se de um automóvel de nova geração, o novo Spectre dirige-se igualmente a um outro tipo de cliente, mais jovem e mais atento à questão da sustentabilidade, sendo este um objetivo declarado da marca - trazer novos clientes que apreciam as qualidades dos elétricos, mas que não descuram a já conceituada filosofia de luxo fora de série que é intrínseca à Rolls-Royce

