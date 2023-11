Rogério Nogueira reeleito para a Comissão de Trabalhadores da Volkswagen Autoeuropa

Segue-se um mandato de mais três anos, o segundo para Rogério Nogueira, e começará a ser discutido de imediato um caderno reivindicativo tendo em vista os aumentos para 2024 A lista A, composta pela atual direção da Comissão de Trabalhadores (CT) da Volkswagen Autoeuropa, encabeçada por Rogério Nogueira, venceu as eleições para aquele órgão realizadas nestas quinta e sexta-feira, com 3.406 votos (40,5%) a favor, assegurando a eleição de 5 num conjunto de 11 representantes dos trabalhadores

. Rogério Nogueira, que já tinha assegurado um mandato, fica, assim, durante mais três anos à frente da CT da Autoeuropa, em Palmela, aquela que é a maior fábrica automóvel em Portugal e que emprega cerca de 5000 trabalhadores. Em declarações ao Expresso, Rogério Nogueira diz que a seguir à tomada de posse, o seu grupo de trabalho tem pela frente dois grandes objetivos estratégicos “bem definidos”.Desde logo, “elaborar um caderno reivindicativo, em conjunto com os trabalhadores para, depois de aprovado, ser apresentado à gestão da empresa, com as nossas sugestões em termos de aumentos salariais para 2024”, sublinha o responsável da CT agora reeleito. Até porque o acordo laboral em vigor na Autoeuropa termina no final deste an

