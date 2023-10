Roger Schmidt não sente lugar em risco no Benfica

As águias ainda não somaram qualquer ponto na Liga dos Campeões e o apuramento para os oitavos de final está cada vez mais distante. Ainda assim, o técnico alemão não vê um mau momento de forma no campeonato e, por isso, considera que não tem o lugar em risco, sem se alongar na resposta.

De regresso ao campeonato após a derrota em casa frente à Real Sociedad, Schmidt faz nova reflexão sobre o que tem corrido mal na Liga dos Campeões. "Não estamos satisfeitos com a forma como jogámos nos dois últimos jogos. O primeiro foi diferente, o golo madrugador e o cartão vermelho foi difícil, mas merecemos mais do que levámos. Nos dois últimos jogos, especialmente na segunda parte contra o Inter, e na terça-feira, não jogámos ao nosso nível", diz, em conferência de imprensa.

Schmidt asssume que"não chega o que mostrámos em campo" e reconhece como"normal" a dúvida nos adeptos. "Se os adeptos não estão satisfeitos, claro que o podem mostrar. Nós também não estamos felizes, estamos desiludidos pela forma como jogámos. Amanhã será uma situação diferente, e a tarefa do Benfica é mostrar que podemos fazer melhor." headtopics.com

"Temos de regressar ao que nos torna muito fortes e a nossa força foi sempre jogar com intensidade e ligação entre os jogadores", diz, antes de concluir:"Não estamos ao nível da temporada passada". Ainda assim, o treinador alemão garante que o Benfica não está mal no campeonato e tem merecido as vitórias:"Não diria que é o nosso pior momento na Liga, mas sim na Champions. No campeonato merecemos todas as vitórias, mesmo não estando na melhor forma".

