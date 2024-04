“Temos o foco total na Taça de Portugal”: Roger Schmidt acredita que vai dar a volta à eliminatória no dérbi Treinador diz que ainda faltam sete jogos e terá tempo para pensar no outro jogo com o Sporting, no sábado. “Temos o foco total na Taça de Portugal. Estamos muito motivados para ganhar este jogo e depois começamos novamente a pensar na Liga e no jogo contra o Sporting, no sábado.

É o nosso plano e a melhor forma de abordar cada jogo”, disse esta segunda-feira Roger Schmidt na antevisão do dérbi desta terça-feira (20h45, RTP 1) com o Sporting, referente à 2ª eliminatória da Taça de Portugal

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Manuel José e o dérbi: “O Rúben Amorim está a dar 10-0 a Roger Schmidt”Em conversa com Bola Branca, o antigo treinador reflete sobre o discurso do alem&227;o, a compet&234;ncia do portugu&234;s e admite incompreens&227;o no tratamento a um jogador: “Sem Arthur Cabral, o ataque do Benfica parece um ataque card&237;aco”.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Roger Schmidt garante Benfica totalmente focado no jogo da Taça de PortugalBenfica recebe o Sporting na terça-feira.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

“Erro” de Kokçu tem perdão de Roger SchmidtTreinador já falou com o jogador sobre a polémica entrevista. Turco regressa às opções.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Roger Schmidt: 'Podia ter sido mais fácil, mas o que importa são os três pontos'Treinador do Benfica lamenta pen&225;ltis falhados, contudo, mostra-se feliz pela vit&243;ria sobre o Chaves, pela import&226;ncia para o t&237;tulo e por n&227;o ter estragado o anivers&225;rio de Rui Costa.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Roger Schmidt confia em Di María nos penáltisArgentino vai continuar a bater os castigos máximos. Após falhanço com D. Chaves, não sentiu confiança e passou responsabilidade para Arthur Cabral.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Roger Schmidt elogia empenho de Arthur CabralAvançado está descontente com a condição de suplente, mas após o golo com o Casa Pia foi muito elogiado pelo treinador.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »