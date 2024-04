Roger Schmidt acredita que pode voltar a dominar 'leões'Vídeo mostra agentes da PSP a agredir suspeitos de roubar um carro em Setúbal Técnico acredita que a equipa pode repetir a exibição do jogo da Taça (2-2), mas agora com um resultado positivo no bolso. O empate com o Sporting, que deixou o Benfica pelo caminho na Taça de Portugal, não agradou a Roger Schmidt, ao contrário da exibição.

É com esta prestação em mente que o técnico quer voltar a dominar os leões, agora para Liga, no Estádio José Alvalade, apurou o CM. Para o encontro que pode ser decisivo nas contas pelo campeonato, Schmidt exige que os seus jogadores repitam aquilo que fizeram no Estádio da Luz.PortugalFC Porto vence em Guimarães e coloca-se em vantagem na meia-final da Taça de Portugal. Veja o goloMelhor Benfica da época esbarrou num Sporting eficaz, sempre em vantagem.Guerreiros vão receber 2 milhões de euros.Leões seguem para o Jamor com empate na Lu

Roger Schmidt garante Benfica totalmente focado no jogo da Taça de PortugalBenfica recebe o Sporting na terça-feira.

Roger Schmidt acredita que vai dar a volta à eliminatória no dérbiTreinador diz que ainda faltam sete jogos e terá tempo para pensar no outro jogo com o Sporting, no sábado.

Manuel José e o dérbi: "O Rúben Amorim está a dar 10-0 a Roger Schmidt"Em conversa com Bola Branca, o antigo treinador reflete sobre o discurso do alemão, a competência do português e admite incompreensão no tratamento a um jogador: "Sem Arthur Cabral, o ataque do Benfica parece um ataque cardíaco".

Taça de Portugal: Schmidt aposta em Tengstedt, Amorim muda quatroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

"Sporting foi mais eficiente": Roger schmidt diz que o Benfica fez dos melhores jogos da épocaRúben amorim mais satisfeito com o resultado do que com a exibição.

Schmidt garante Benfica totalmente focado no jogo da Taça de PortugalO treinador do Benfica, Roger Schmidt, garantiu hoje que os 'encarnados' estão totalmente focados no encontro das meias-finais da Taça de Portugal frente ao Sporting, mas reconheceu que os jogos do campeonato são "cada vez mais decisivos".

