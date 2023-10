Roberto Martínez anuncia convocados da seleção a 10 de novembro

Reunião decisiva. Médicos e Governo procuram acordo que reponha a normalidade no SNSO selecionador Roberto Martínez anuncia os convocados da seleção nacional no próximo dia 10 de novembro, uma sexta-feira, às 12h30, na Cidade do Futebol.

Portugal já tem o apuramento para o Euro 2024 garantido, mas restam dois jogos para terminar a ronda de qualificação, frente ao Liechtenstein, no dia 16 de novembro, em Vaduz, e a receção à Isldância, a 19 de novembro, em Alvalade.

A seleção portuguesa venceu todos os oito jogos de apuramento realizados até agora. Marcou 32 golos e sofreu apenas dois - ambos frente à Eslováquia na última pausa. É líder isolado do grupo J, já com o primeiro lugar garantido. Portugal soma 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, que está perto de se confirmar o segundo lugar e apuramento para o Euro 2024. O Luxemburgo é terceiro com 11 pontos, seguido da Islândia, com 10. headtopics.com

No mesmo dia 10 de novembro, Rui Jorge vai também anunciar os convocados para a seleção sub-21 que vai defrotnar a Grécia, em Tripoli, dia 20 de novembro, em jogo de qualificação para o Europeu 2025.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Professores aderem à greve da Função Pública e não pedem só recuperação do tempo de serviçoGreve geral dos funcion&225;rios p&250;blicos est&225; marcada para esta sexta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Inteligência Artificial. Guterres lança órgão consultivo de alto nívelPortugal estar&225; representado por Virg&237;nia Dignum, professora de Intelig&234;ncia Artificial Respons&225;vel na Universidade de Ume&229;, na Su&233;cia. Consulte Mais informação ⮕

“É uma realidade”: Adriano Silva Martins anuncia que Joana Marnoto e Idevor Mendonça estão à espera de bebéComentador do ‘Noite das Estrelas’ diz que Joana Marnoto est&225; gr&225;vida de quatro meses e que Idevor Mendon&231;a vai realizar o sonho de ser pai. Consulte Mais informação ⮕

No domingo muda a hora. Não era suposto isto ter terminado?Chega o "hor&225;rio de inverno". Consulte Mais informação ⮕

Joana Marques descobre que Noémia Costa também tem mau perderVeja aqui o epis&243;dio de hoje do Extremamente Desagrad&225;vel. Consulte Mais informação ⮕

GNR de Viseu apreende 170 peças de vestuário contrafeito avaliado em mais de 6 mil eurosMegaopera&231;&227;o teve v&225;rias frentes, da fiscaliza&231;&227;o rodovi&225;ria &224; apreens&227;o de vestu&225;rio contrafeito e identifica&231;&227;o de acessos ilegais &224; rede el&233;trica. Consulte Mais informação ⮕