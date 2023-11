Roberta Metsola pede esforços para libertar reféns e aumentar ajuda humanitária em Gaza

Roberta Metsola pede para que sejam feitos “esforços para trazer os restantes reféns para casa e para redobrar a ajuda humanitária”. Roberta Metsola diz que é preciso agora redobrar esforços para libertar todos os reféns e permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. 'dá esperança às famílias destroçadas em Israel e algum alívio para os palestinianos em Gaza. Este é um momento que devemos aproveitar', afirmou a presidente do Parlamento Europeu.

Pediu ainda para que sejam feitos “esforços para trazer os restantes reféns para casa e para redobrar a ajuda humanitária”. “Agora, temos de redobrar os esforços (...) para usar este há muito esperado raio de esperança para encontrar uma solução sustentável e duradoura para alcançar a paz que reconstrói o horizonte político', acrescentou Roberta Metsola. Um milhão de crianças - ou seja, todas as que estão dentro do território - sofrem agora de insegurança alimentar, enfrentando uma possível 'crise nutricional catastrófica





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Emmanuel Macron pede esforços para um cessar-fogo em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Emmanuel Macron pede esforços para um cessar-fogo em GazaO Presidente francês afirmou que é urgente que haja uma pausa humanitária e que é preciso 'trabalhar para um cessar-fogo' em Gaza. Disse ainda que Israel tem 'de respeitar a lei e proteger os civis'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Joe Biden e Benjamin Netanyahu discutem esforços para libertação de reféns do HamasO Presidente dos Estados Unidos acredita ser possível um acordo para a libertação dos reféns detidos pelo Hamas e está em contato diário com as pessoas envolvidas. Entre os reféns do Hamas estão nove cidadãos norte-americanos e um titular de uma autorização de residência permanente.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Esforços para mudança de comportamentos de consumoTanto os governos, como as organizações privadas têm feito um enorme esforço para mobilizar a opinião pública para mudança de comportamentos de consumo que garantam às gerações futuras os mesmos recursos naturais (ou melhores) das gerações atuais.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Biden discute esforços para libertação de reféns com NetanyahuA Casa Branca já tinha informado que Biden tinha"discutido longamente" com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, os esforços para um acordo que conduza à libertação dos reféns.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Assembleia da República recomenda ao Governo que 'prossiga os esforços' para remoção de amianto nas escolasA Assembleia da República recomendou ao Governo que 'prossiga os esforços para a remoção do amianto' nas escolas. Pedem ainda mais rigor e transparência na monotorização.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »