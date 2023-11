Robert Trujillo, dos Metallica, substituiu o filho Tye e voltou a dar um concerto inteiro com os ‘seus’ Suicidal Tendencies

O baixista substituiu o seu filho, Tye, que tinha um outro compromisso com os OTTTO. O alinhamento do espetáculo consistiu maioritariamente em temas de “Lights… Camera… Revolution!”, álbum de 1990 que foi o primeiro a contar com Robert.

No Instagram, os Suicidal Tendencies agradeceram a Robert Trujillo, dizendo que esta será uma noite que “nunca irão esquecer”.

