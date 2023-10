Rita Ferro Rodrigues: “O Matias reivindica carinho e ternura nas suas negociações diárias”

Rita Ferro Rodrigues partilhou, esta sexta-feira, nas redes sociais, um registo fotográfico ao lado do seu gato Matias. “O Matias sabe que é sexta-feira. O Matias dá marradinhas de amor e ronrona quando está feliz. O Matias reivindica carinho e ternura nas suas negociações diárias”, relatou. “Sejamos Matias! Mimo ao poder”, continuou Rita Ferro Rodrigues numa publicação no Instagram.

Nos comentários, pode ler-se o que Sónia Tavares escreveu: 'Ohhhhh tive um gato Matias'. Além disso, outros seguidores comentaram: 'São as coisas mais boas os animais. Não gostava de gatos, agora tenho dois e não vejo a minha vida sem eles. Dão-nos tanto'; 'É tão urgente que se encontrem 'Matias' neste mundo tão esquizofrénico'; Bom dia, Rita. O meu Miminhos também é assim. Daí o nome'.

